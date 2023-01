A troca de afagos pública entre Lulu Santos e o novo chefe da Secom

Pouco depois de Lula tomar posse neste domingo em Brasília, o cantor Lulu Santos disse que iria desbloquear de suas redes sociais o perfil da Secom, a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal.

Lulu Santos foi um ferrenho crítico da gestão de Jair Bolsonaro. O último secretário de comunicação do ex-presidente foi André Costa, mas o posto ganhou notoriedade no governo passado sob o comando de Fábio Wajngarten, que organizou a estrutura que disparou de dentro do Planalto conteúdo ideológico da gestão bolsonarista nas redes. “Enquanto cidadão, sinto-me preso em uma relação abusiva que não escolhi”, escreveu Lulu, em agosto de 2020, em seu Twitter.

Neste domingo, o chefe da Secom de Lula, o deputado Paulo Pimenta, estendeu o tapete ao artista em uma postagem na qual comemorava o fim do governo Bolsonaro com um vídeo que mostra a retirada de um outdoor com loas à gestão passada da fachada do prédio do Ministério da Defesa em Brasília.

“O pesadelo acabou e como diz a música do Lulu Santos: ‘Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera. Com a habilidade de dizer mais sim do que não…'”, escreveu Pimenta em seu perfil de Twitter, citando um trecho da música Tempos Modernos, do cantor carioca, lançada em 1982.

Lulu Santos devolveu o gesto, também virtualmente: “Pronto, já posso desbloquear a Secom”, disse, ao que Pimenta agradeceu e afirmou que “agora começa uma nova história” no governo e na secretaria.