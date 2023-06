A saga do chanceler Mauro Vieira para discursar na África do Sul

Mauro Vieira enfrentou uma saga para conseguir discursar na manhã desta sexta-feira na abertura da reunião de chanceleres dos países do BRICS, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O ministro das Relações Exteriores saiu de Brasília à meia-noite de terça, logo depois do jantar com os presidentes da América do Sul. Um voo comercial cancelado e 36 horas depois, chegou ao destino, via Angola, e foi direto do aeroporto para o evento preparatório da cúpula presidencial de agosto.

