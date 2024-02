A reação de Pacheco à minuta de decreto de golpe que decretaria sua prisão

Uma das autoridades que teria a prisão decretada em uma minuta de decreto de golpe de Estado entregue no fim de 2022 a Jair Bolsonaro, segundo investigação da PF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota há pouco repudiando a “ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável, que previa impor um Estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas”.

“Agora, cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos”, concluiu o presidente do Congresso Nacional, que está em Belo Horizonte acompanhando Lula em um evento.

Reproduzido na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a operação deflagrada na manhã desta quinta contra Bolsonaro e diversos aliados, o relatório da investigação da PF aponta que “os elementos informativos colhidos revelaram que JAIR BOLSONARO recebeu uma minuta de Decreto apresentado por FILIPE MARTINS e AMAURI FERES SAAD para executar um Golpe de Estado”.

O documento detalharia “supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e ao final decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE DE MORAES e GILMAR MENDES, além do Presidente do Senado RODRIGO PACHECO e por fim determinava a realização de novas eleições”.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, foram realizadas alterações posteriormente a pedido de Bolsonaro, permanecendo a determinação de prisão de Moraes e a realização de novas eleições.