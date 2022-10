A provocação que o chefe da missão da OEA ouviu na reunião com Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 set 2022, 13h13 - Publicado em 1 out 2022, 10h01

No encontro que teve com Jair Bolsonaro e sete de seus ministros no Planalto, na segunda-feira, o chefe da Missão de Observação Eleitoral da OEA ouviu um gracejo sobre o processo eleitoral brasileiro.

“Veio só observar mesmo, né? A sala é secreta”, provocou um bolsonarista ao ex-chanceler paraguaio Ruben Ramírez Lezcano. Dois dias depois, inclusive, o presidente do TSE abriu a tal “sala secreta” para quem quisesse conhecer a Sala de Totalização de votos do tribunal.

A equipe chefiada por ele, aliás, tem 55 especialistas de 17 nacionalidades em tecnologia eleitoral, liberdade de expressão, entre outros temas.

Do lado do presidente, participaram da reunião os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Wagner Rosário (CGU), Célio Faria (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (GSI) e Bruno Bianco (AGU).