A promessa do Google a senador sobre o combate a fake news

Dois diretores da Google se reuniram com o senador Carlos Viana (Podemos-MG) nesta semana e demonstraram preocupação sobre a disseminação de notícias falsas na internet. Os executivos falaram ao parlamentar sobre algumas medidas que pensam em tomar para combater a propagação de fake news.

“Estão trabalhando, no âmbito do desenvolvimento do sistema, de que todas as vezes que uma informação for falsa, ela imediatamente seja bloqueada ou que surjam ferramentas de aviso. Por exemplo, uma foto modificada, a própria empresa colocará que aquela foto não é original, ela sofreu modificações e que a original está publicada em tal link”, disse Viana ao Radar.

Os diretores da empresa de tecnologia disseram ao senador que “judicialmente são os mais prejudicados” pelas consequências das fake news. O parlamentar afirma, porém, que as plataformas devem ser responsabilizadas.

“Eles insistem no fato de que eles são apenas meio, eles não são nem origem e nem final, quando se fala de fake news. Mas, na verdade, nós entendemos que eles têm grande responsabilidade e nossa legislação, no que depender do meu ponto de vista, trará sim a responsabilização de quem publicou a notícia falsa e não procura orientar corretamente as pessoas sobre a desinformação que está sendo colocada”.

