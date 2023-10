A previsão do retorno de Lula ao Planalto após a cirurgia

Atualizado em 19 out 2023, 16h35 - Publicado em 20 out 2023, 12h01

A previsão entre assessores e ministros é que Lula, cada vez mais ativo no Palácio da Alvorada, volte a despachar no Planalto na semana que vem — isso, claro, se não houver nenhum contratempo na recuperação da cirurgia no quadril realizada no dia 29 de setembro.

Antes da operação, a previsão é que o presidente despachasse por quatro semanas da sua residência oficial, onde tem realizado sessões de fisioterapia.