A previsão de empresários sobre o próximo presidente do Senado

Empresários estiveram no Brazil Economic Forum, promovido por VEJA e pelo Lide em Zurique, na Suíça, ficaram com a nítida impressão de que Davi Alcolumbre, atual chefe da CCJ do Senado, será o sucessor de Rodrigo Pacheco na Casa.

“Zero dúvida”, diz um conhecido executivo.

Pacheco estava entre as autoridades que participaram do encontro em Zurique. Ele já disse em diferentes oportunidades que considera um bom caminho para a Casa o retorno de Alcolumbre ao comando do Senado. Outros senadores, no entanto, buscam espaço para tentar disputar o lugar de Pacheco, caso da senadora Eliziane Gama, como já revelado pelo Radar.