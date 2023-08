A precaução de Wassef e Bolsonaro ao telefone

Frederick Wassef e Jair Bolsonaro, diz um aliado, só falavam ao telefone por chamada de áudio.

O advogado do ex-presidente teve quatro celulares apreendidos pela Polícia Federal na quarta-feira da semana passada.

Aliados avaliam que não há nada comprometedor a ser encontrado no celular de Bolsonaro. As conversas de Wassef com outras pessoas, no entanto, são um ponto de alerta para aliados.