A precaução de Lula antes da cirurgia no quadril

O presidente Lula chegou na manhã desta segunda-feira ao Palácio Itamaraty, onde se reúne como primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, usando uma máscara.

Questionado em entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre a precaução do presidente, o ministro Alexandre Padilha disse que o chefe não está gripado e que se trata de uma orientação médica para que ele use a proteção em eventos públicos e reuniões maiores para “evitar qualquer tipo de situação que possa atrapalhar ou mesmo adiar a cirurgia” prevista para a próxima sexta-feira.

O presidente passará por uma operação para tratar de uma artrose no quadril, que tem provocado dores intensas. Ele receberá uma prótese no local.

