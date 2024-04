A posição do PSDB sobre Cannabis medicinal e a PEC das Drogas

O PSDB defende que a regulamentação do uso medicinal da Cannabis deve ocorrer antes da votação da PEC das Drogas no Senado. Em nota, o partido afirma que o trâmite no Congresso pode impedir o tratamento de saúde de milhares de pacientes no Brasil.

Confira a manifestação do partido sobre o assunto:

“A chamada PEC das Drogas, em discussão no Senado Federal, pode trazer um perigoso efeito colateral para milhares de pacientes que hoje necessitam do uso medicinal da Cannabis sativa, o princípio ativo da maconha.

A Cannabis medicinal é indicada, e tem sido usada com enorme sucesso, para o tratamento de dores crônicas, Alzheimer, Doença de Parkinson, diversos problemas de saúde mental, epilepsia, autismo e de dores causadas pelo câncer, entre vários outros exemplos.

Da forma que está tramitando no Senado, o texto pode simplesmente impedir que os pacientes sigam utilizando esse medicamento em seus tratamentos de saúde.

O Brasil já trata a Cannabis, em sua forma medicinal, com certo preconceito. Não podemos estimular ainda mais essa posição equivocada. É inconcebível, em 2024, que o Brasil se torne um país ainda mais primitivo ao tratar do uso medicinal da Cannabis.

O PSDB defende que o uso medicinal da Cannabis sativa seja urgentemente regulamentada, antes mesmo da aprovação da PEC das Drogas, estabelecendo assim os limites e as diferenças entre o uso medicinal de um princípio ativo com resultados comprovados, que vem trazendo enorme melhoria na qualidade de vida de milhares de pacientes, e o uso recreativo de drogas.”