A parceria de Ratinho Junior com o presidente do Paraguai

Sem alarde, o governador do Paraná, Ratinho Jr, encontrou com o presidente do Paraguai, Santiago Pena, para discutir um importante negócio no país vizinho.

O governador e o presidente avaliam a criação de uma subsidiária da Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná, para iniciar o tratamento e a coleta de esgotos de cidades paraguaias.

A primeira missão desse projeto é ampliar a rede de água e esgoto em Ciudad del Este.