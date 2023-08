A nova relação da bancada tucana com o governo na Assembleia de SP

Deputados estaduais do PSDB e do Cidadania se reuniram na tarde desta quarta-feira na Assembleia de São Paulo e decidiram manter uma posição de independência, mas endurecer a relação com o governo Tarcísio de Freitas. A avaliação é que a bancada — a terceira maior da Alesp — tem sustentado a base governista no plenário, mas não recebe a devida atenção como resposta.

Parlamentares ouvidos pelo Radar dizem ter inclusive dificuldade de conversar com a maior parte do secretariado, à exceção de Gilberto Kassab, que “é do jogo”, atende os deputados, “mas não consegue resolver”.

O encontro desta semana ocorreu após o projeto que aumenta as taxas do Tribunal de Justiça de São Paulo ter um novo revés no plenário. Em urgência desde o fim de junho, e com apoio do governo, a proposta foi pautada nesta terça, mas retirada após a constatação de que não alcançaria os 48 votos necessários para aprovação.

Nesse caso específico, dos 12 parlamentares da bancada, ao menos oito votos devem ser favoráveis, a partir da avaliação de que o projeto é do TJSP e não do governo estadual. Resta saber o posicionamento em outras matérias de interesse do Palácio dos Bandeirantes que devem entrar na pauta esse semestre, como a privatização da Sabesp, a reforma administrativa e o redirecionamento de parte do orçamento da Educação para a Saúde.

