A montagem da equipe do gabinete de Flávio Dino no STF

Flávio Dino vai manter boa parte da equipe de Rosa Weber no gabinete que era da ministra no STF. Quer aproveitar a experiência dos servidores da Corte com os processos que vai herdar.

Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele escolheu a dedo alguns poucos assessores.

A posse do ministro no Supremo está marcada para o dia 22 de fevereiro.

No último dia, Dino recebeu no seu gabinete a visita de Rosa, que se aposentou em 30 de setembro do ano passado, e disse ter obtido dela “orientações de grande importância”.