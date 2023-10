A milionária vitória de Chico Buarque na Justiça

Atualizado em 12 out 2023, 13h50 - Publicado em 13 out 2023, 12h01

Uma decisão da Justiça de São Paulo deu recentemente quinze dias para que três editoras — Musical Arlequim, Trevo e Três Marias — processadas por Chico Buarque paguem uma bolada de 5 milhões de reais ao cantor por direitos autorais não honrados entre 2007 e 2012, além de valores recebidos pelas empresas pela exploração da obra depois desse ano.

A disputa judicial é longa — a primeira sentença é de 2017 — e terminou recentemente com o trânsito em julgado na Justiça. Pelas contas previstas no processo, Chico Buarque e a sua empresa Marola Edições Musicais vão ficar com 4,2 milhões de reais. Os outros 800.000 reais serão pagos aos advogados do cantor.

Siga