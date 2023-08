A madrugada de Davi Alcolumbre no hospital

Davi Alcolumbre passou quase toda a madrugada desta quarta-feira em um hospital de Brasília. Com um quadro de infecção intestinal, ficou internado até as 3h e, de lá, seguiu para casa, onde está medicado e em repouso. Por ora, todas as atividades de trabalho estão suspensas.

Presidente da CCJ do Senado, o amapaense deixou o comando da comissão nesta quarta para Weverton Rocha. Com isso, Alcolumbre ficou longe da reunião em que o colegiado quase votou a PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas e o prazo dos pedidos de vista do STF.

A análise da proposta foi suspensa por um pedido de vista do petista Humberto Costa. Devido ao feriado de 7 de Setembro, é provável que só volte à pauta de votação da CCJ daqui a duas semanas.

