A inteligência artificial por trás dos carros da Porsche Cup

Um projeto de Gestão de Dados e Inteligência Artificial dá suporte técnico aos competidores da Porsche Cup C6 Bank em processos que estão por trás do desempenho dos pilotos nas pistas — como RH, Financeiro, Administrativo, Engenharia, Gestão de Equipe, Marketing, entre outros.

O ARCS (Advanced Racing Control System), sistema que será usado na competição, é desenvolvido pela empresa brasileira Teltec Solutions. A plataforma vai gerenciar e analisar todos os processos internos, desde o cadastro de novos carros, até gestão de equipes, pilotos, pneus e também a interação com convidados.

Uma das expectativas é que, no futuro, o sistema possa aprimorar as ações de marketing. Os convidados do evento farão as transações com pulseiras capazes de criar uma base de dados com informações para melhorar a experiência de quem participa da corrida.

Em relação ao desempenho nas pistas, o gerenciamento dos lotes de pneus terão sensores para controlar o histórico de uso. Os dados devem embasar escolhas assertivas sobre o momento para a troca do item durante as corridas.