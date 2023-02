A guerra de projetos sobre linguagem neutra na Câmara

Giro VEJA - quinta, 23 de fevereiro

A resposta à tragédia no litoral paulista e as negociações do governo Lula para montar uma base no Congresso Nacional são os destaques do dia

Autoridades em todas as esferas de governo passaram a quinta-feira mergulhadas na busca de um remédio para a tragédia provocada pelas chuvas no litoral de São Paulo, que já provocou 49 mortes. Mas os governos federal, estadual e a Prefeitura de São Sebastião foram devidamente alertados sobre o risco de deslizamentos na região. Em busca de um remédio para o problema, o ministro da Integração, Waldez Góes, anunciou hoje a liberação de recursos para a reconstrução das casas de quem perdeu tudo por conta da chuva. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, propôs a instalação de sirenes nas áreas de risco