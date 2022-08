‘A gente tem que conviver com eles’, diz Brandão sobre quilombolas no MA

Governador do Maranhão e candidato à reeleição, Carlos Brandão (PSB) defendeu nesta semana um pacote de ações para inclusão de quilombolas no estado.

No conteúdo, tudo certo com a fala do governador, mas a forma chamou a atenção dos adversários que viram uma carga de preconceito quando Brandão disse que “a gente tem que conviver com eles”.

“A gente tem que conviver com eles (quilombolas), preservando a sua cultura, mas também tentando inclui-los no mercado de trabalho, porque são seres humanos iguais à gente”, disse.

Brandão, que recentemente obteve o apoio de Roseana Sarney, é um dos líderes nas pesquisas, ao lado do senador Weverton Rocha (PDT).

Continua após a publicidade