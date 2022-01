Pandemia causa explosão de atestados médicos no primeiro mês do ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais da metade dos atestados médicos entregues em empresas durante o mês de janeiro deverá ser por doenças relacionadas à pandemia, diz levantamento da Asap — Aliança para a Saúde Populacional.

A estimativa foi feita a partir de dados da Closecare, startup de gestão de atestados.

Em dezembro, 39,1% dos documentos recebidos pelas empresas eram relacionados à pandemia — seja por Covid ou outras doenças –, contra os 51% previstos, agora, para janeiro.

Segundo a Asap, a média histórica entre as empresas é de que um a cada quatro — 25% — dos funcionários entregue ao menos um atestado por mês. A expectativa para janeiro é que essa proporção dobre, passando para 50% dos funcionários — um a cada dois — em regiões com maior proliferação do vírus.