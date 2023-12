A estratégia de Alcolumbre para retornar ao comando do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre está se movimentando forte pra retornar ao posto em 2025. A estratégia, porém, para conquistar apoio será diferente da usual.

O senador vai começar a flertar com oposição, para depois mirar o Centrão e, só aí, chegar na base do governo — caminho inverso à articulação “normal”, quando se conquista os aliados do Planalto antes.