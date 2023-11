A esperança de Carla Zambelli de acordo com o STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Supremo Tribunal Federal analisa embargos de declaração apresentados pela defesa de Carla Zambelli sobre o episódio em que a deputada sacou uma arma de fogo e perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo às vésperas das eleições de 2022. A equipe jurídica da parlamentar acredita que as solicitações possam ser verificadas até o fim deste ano.

Um acordo de não persecução penal está entre os pedidos da defesa. Para o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, o caso se trata “no máximo” de “exercício arbitrário das próprias ações”, o que poderia desencadear em um acordo para acabar com o processo. No entanto, a Procuradoria-Geral da República precisa se manifestar se há interesse em contar com a contribuição da deputada para selar o acordo.

Analisados os embargos de declaração, o caso deve avançar com a intimação de testemunhas para depoimentos.