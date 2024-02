A escala de Valdemar e Bolsonaro no PL para não descumprir ordem de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem poder falar com Jair Bolsonaro por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Valdemar Costa Neto criou uma escala na sede do PL, em Brasília.

O ex-presidente vai segunda e sexta ao escritório. Ele, terça, quarta e quinta.

E quando surge um imprevisto e Bolsonaro está no PL? Aí uma secretária avisa, o capitão sai e Costa Neto espera uma hora para chegar ao local.

Os dois são investigados por participação em uma trama golpista para manter Bolsonaro no poder após a vitória de Lula nas urnas e foram proibidos por Moraes de manter contato um com o outro.