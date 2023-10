A dúvida de Lula sobre a indicação de Flávio Dino ao STF

Atualizado em 27 out 2023, 15h14 - Publicado em 27 out 2023, 14h55

Com a vaga de Rosa Weber no STF aberta há quase um mês, o presidente Lula disse, nesta sexta, que fará essa e outras indicações pendentes com “tranquilidade” e comentou que “quem tem tempo não tem pressa”. Questionado sobre o que acha do nome de Flávio Dino, tido como favorito para o posto, e se teme uma resistência do Senado ao nome dele, o petista brincou dizendo que tem medo de falar o que pensa sobre o seu ministro da Justiça, para que a manchete não seja “Lula tem preferência por Dino”.

“Eu tenho em mente algumas pessoas da mais alta qualificação política deste país. Tem várias pessoas, não tem apenas uma. E obviamente que sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa absolutamente qualificada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e uma pessoa que pode contribuir muito”, comentou o presidente, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Na sequência, Lula disse ficar pensando se Dino será “mais justo e melhor para o Brasil” na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça. E que pensa o mesmo sobre outro “candidato”, sem citar nenhum nome.

“Aí tem outra pessoa que eu fico pensando: aonde ele será mais justo, no lugar que ele está ou na Suprema Corte? Isso é uma dúvida que eu tenho e que eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher, que está chegando a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa. Eu tive o prazer de indicar… Acho que eu fui o presidente que mais indicou ministros da Suprema Corte. Nunca pedi nenhum favor pra eles, nunca pedi pra votar alguma coisa ao meu favor, porque eu não escolho com o critério da amizade, de botar um amigo para quando eu precisar ir votar e eu não quero isso”, declarou.

Indagado se a substituta de Rosa Weber pode ser uma mulher, o presidente respondeu repetidas vezes que “pode tudo”.

“Pode, pode, pode tudo, pode tudo, pode tudo. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser negra. Mas eu tenho com muita tranquilidade porque eu já tenho um acúmulo de experiência na indicação de gente, tá? Mas eu não posso fugir muito tempo, eu tenho que indicar, agora que eu tô 100% recuperado (da cirurgia no quadril), tá chegando a hora de eu tomar a decisão. Então logo, logo vocês vão saber quem que eu vou indicar”, concluiu.