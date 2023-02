A disputa pelo comando da Alerj e o racha no PL de Cláudio Castro

A disputa pelo comando da Assembleia Legislativa do Rio na tarde desta quinta-feira pode terminar em racha no PL do governador Cláudio Castro. Por uma briga por secretarias do governo e por vagas em comissões da Alerj, o partido ameaça lançar uma chapa alternativa à presidência da Casa para concorrer com outra do próprio partido que já estava colocada desde o ano passado e que representa a preferência do governador ao posto.

O preferido de Castro é o Rodrigo Bacellar (PL), atual secretário de Governo de sua gestão. Bacellar, que até então era tido como candidato único ao comando da Alerj, poderá ter a concorrência do seu correligionário Jair Bittencourt, também secretário de Castro, na pasta da Agricultura.

Bittencourt representa uma candidatura de protesto de uma ala do partido contra uma série de divergências com Bacellar e Castro. A iniciativa é apoiada pelo presidente do PL no Rio e líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes. Entre as divergências estaria a possibilidade de Bacellar indicar um deputado de fora do PL para comandar a CCJ , a mais importante comissão da assembleia.

O PL tem a maior bancada da Alerj, com 17 assentos. Para o partido rachar, teria que haver uma votação expressiva em Bittencourt, com a adesão inclusive de partidos da oposição, como o PT e o PSOL.

Enquanto isso, o grupo do governador tenta manter a base unida. Um interlocutor de Castro disse ao Radar que os ânimos devem se acalmar e que a expectativa é a de que Bacellar seja confirmado presidente da Alerj na sessão marcada para as 15h desta quinta. Segundo esta fonte, Castro e Altineu se gostam e é questão de tempo para que se acertem. Uma mudança de partido pelo governador estaria descartada por ora.