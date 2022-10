A chance de Simone Tebet apoiar Bolsonaro, segundo aliados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 3 out 2022, 13h56 - Publicado em 3 out 2022, 13h01

É “zero” a chance de a senadora Simone Tebet apoiar o presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. A avaliação é de dois interlocutores próximos da presidenciável do MDB, que falaram ao Radar em reservado.

Simone, que recebeu quase 5 milhões de votos e ficou em terceiro lugar, com 4,16% dos votos válidos (com 99,99% das urnas apuradas), à frente de Ciro Gomes, afirmou na noite deste domingo que sua decisão está tomada, mas que esperaria a definição dos partidos que a apoiaram (MDB, PSDB, Cidadania e Podemos).

“Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que você entendam que esse não é qualquer momento do Brasil”, declarou a parlamentar sul-mato-grossense.

Durante a campanha e, principalmente, os três debates realizados no primeiro turno, Simone foi responsável por alguns dos ataques mais contundentes a Bolsonaro, mas também fez fortes críticas a Lula.

Entre aliados, a aposta é que os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Cidadania, Roberto Freire, deverão ou decidir pelo apoio ao petista ou pelo menos “liberar” o voto dos correligionários. Já sobre o PSDB, que definhou ainda mais nessas eleições, não se sabe o que esperar.