A brincadeira de Lula ao anunciar Alckmin como ministro

Ao anunciar Geraldo Alckmin como o futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Lula classificou a indicação como “a grande surpresa desta quinta-feira”. O presidente eleito arrancou gargalhadas dos aliados ao revelar a motivação que o fez escolher o próprio vice para assumir uma pasta.

A nomeação surpreendeu, também, porque o próprio Lula havia praticamente descartado Alckmin no seu ministério há pouco mais de um mês, já depois da eleição.

No dia 10 de novembro, no mesmo local em que revelou a nova leva de ministros nesta quinta, no CCBB em Brasília, ele declarou que fez questão de colocar o companheiro de chapa como coordenador do gabinete de transição “para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro”.

“Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente da República”, declarou Lula.

O petista explicou que inicialmente convidou o presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho de José Alencar (que foi seu vice entre 2003 e 2010) e que o empresário não aceitou seu convite por conta da disputa com Paulo Skaf pelo comando da federação e porque “ele não terminou ainda de passar a empresa dele para os filhos, de fazer a sucessão”.

“E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando e eu resolvi fazer uma mudança no ministério. Eu resolvi dar trabalho pro meu vice”, comentou.

Sorrindo, ele disse que Alckmin “todo santo dia” que o encontrava falava “presidente, me dê trabalho, presidente me dê trabalho”.

“Aí eu fiquei pensando: ‘se eu não der trabalho pra esse cara, ele vai me dar dor de cabeça'”, afirmou.

Em tempo: difícil não lembrar que o penúltimo vice-presidente, Michel Temer, articulou pelo impeachment da petista Dilma Rousseff.

“Então ele [Alckmin] vai ter muito trabalho, e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira o [Luiz Fernando] Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse, que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país”, concluiu Lula.

