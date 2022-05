A bilionária fatura dos ruralistas pelo apoio a Bolsonaro

A bancada ruralista no Congresso recebeu nesta semana, de representantes do setor, uma relação de dez propostas que contemplam o esperado pelo agronegócio para o próximo Plano Safra.

Desta vez, o pedido da turma é 67% maior que o dinheiro já investido no último Plano Safra. O setor quer 21,8 bilhões de reais para financiar operações de crédito rural.

“A inflação no mundo está crescendo todo dia. Ainda temos uma tendência de desabastecimento em alguns países, o que fez com que essas nações voltassem para dentro, com políticas protecionistas. É um momento desafiador no mundo, não apenas no Brasil, por isso precisamos nos unir nessa frente para ajudar o Ministério da Agricultura e os produtores rurais”, diz Tereza Cristina, a ex-ministra do setor.