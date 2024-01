72% das empresas no país têm área de diversidade e inclusão, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um levantamento da startup Blend Edu mostra que 72% das 102 empresas participantes têm uma área dedicada à gestão de diversidade e inclusão. Nas edições de 2022 e 2020, a proporção para essa resposta foi de 71% e 64%, respectivamente.

Entre pequenas e médias empresas, com até 99 funcionários, 85% informaram ter orçamento dedicado à temática, um salto de 18 pontos percentuais comparado à edição passada (67%).

Para Thalita Gelenske, fundadora e CEO da Blend Edu, os dados apontam que há uma tendência de manutenção no nível de estrutura interna e de aumento nos recursos alocados para que o programa e as estratégias de diversidade e inclusão continuem avançando nas organizações.

“Hoje, a gestão da diversidade se tornou realmente uma pauta mandatória e estratégica para boa parte das empresas, incluindo aquelas de pequeno porte”, afirma.