Pacotão de vagas – Qual será o Judiciário de Lula 3.0?

Apenas neste ano, o presidente Lula deverá nomear, além das notórias duas vagas no Supremo Tribunal Federal (STF) — uma já aberta a partir da aposentadoria do ministro Lewandowski, e outra com a aposentadoria da ministra Rosa, no segundo semestre — quatro vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho (TST), e pelo menos nove vagas no Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1).

Nos mandatos anteriores do presidente da República, tais indicações não eram objeto de muita preocupação. Todavia, com o protagonismo que o Judiciário ganhou nos últimos tempos, isso tende a mudar.

Não sem motivo, hoje, 14 de abril, representantes dos movimentos sociais irão se reunir em São Paulo para fomentar o debate acerca de quais são os perfis daqueles que irão apoiar. E, de fato, se a imprensa, e o poder econômico podem palpitar nessas escolhas, por que não eles?