Deltan Dallagnol pode ter seu mandato cassado hoje no TSE

O mandato do Deputado Federal Deltan Dallagnol está por um fio, e ele pode ser rompido na noite desta terça-feira, 16, quando acontece a sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os ministros vão analisar a validade do registro de candidatura do ex-procurador após contestações de alguns partidos, processo: 0601407-70.2022.6.16.0000.

Em sessão marcada para as 19h, a Corte irá analisar se o chefe da Lava Jato de Curitiba poderia ter se exonerado do cargo de procurador da República e, consequentemente, disputar as eleições, quando ainda havia pendências disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

É que a lei da Ficha Limpa (e “a lei é para todos”, como dizia o então procurador) proíbe magistrados e membros do Ministério Público de se candidatar se tiverem pedido a exoneração do cargo com processos disciplinares pendentes.

Se o registro de candidatura for indeferido, o que parece que vai acontecer, Dallagnol terá seu mandato cassado.

O relator do caso é o ministro Benedito Gonçalves, e certamente ele não precisará fazer PowerPoint algum para proferir seu voto.