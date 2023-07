O futebol feminino no Brasil: um jogo de preconceitos e injustiças

Bem-vindos, caros leitores, a um mergulho no incrível mundo do futebol feminino no Brasil. Nesta história de desafios, superação e batalhas, vamos explorar as dificuldades enfrentadas pelas jogadoras brasileiras, enquanto ironicamente apontamos o dedo para os preconceituosos que ousam discriminar essas talentosas atletas. Preparem-se para um artigo recheado de sarcasmo e ironia, pois, afinal, nada como combater o preconceito com uma boa dose de humor.

O mundo essa semana começou a assistir à Copa do Mundo Feminina. Por trás de cada seleção, uma história de superação de mulheres que lutam contra o preconceito. Uma luta que dura décadas, mas que está longe de acabar.

Como nos ensina o Museu do Futebol, em São Paulo, há 82 anos, as mulheres foram proibidas de jogar no Brasil, conforme lembra o artigo de Olga Bagatini. Aqueles homens preconceituosos temiam que as mulheres mostrassem suas habilidades com a bola, perturbando a ordem natural das coisas. Afinal, qual seria o próximo passo? Igualdade de gênero em todas as áreas da sociedade? Pavoroso!

Embora já tenha se passado tanto tempo, os resquícios desse preconceito ainda são evidentes nos dias de hoje. As jogadoras de futebol feminino enfrentam uma série de obstáculos em sua trajetória, como a falta de patrocínio, apoio e oportunidades igualitárias. Mas como poderíamos permitir que essas mulheres brilhem nos campos? Afinal, é muito mais divertido restringir seu talento a um lugar secundário.

No maravilhoso mundo do futebol feminino, o investimento é um conto de fadas distante. Enquanto os homens nadam em dinheiro, com salários exorbitantes e patrocínios de marcas famosas, as jogadoras lutam para ter o mínimo necessário para treinar e competir. Mas, ei, não se preocupem, porque essa é só mais uma prova de que as mulheres são naturalmente menos aptas ao esporte. Ou será que é apenas uma desculpa para manter o status quo?

Enfrentam o estereótipo de que as mulheres são frágeis e incapazes de enfrentar os desafios do futebol. Como poderiam resistir a uma dividida mais agressiva? Afinal, todos sabemos que os homens são seres invencíveis, cheios de testosterona e músculos. Quem precisa de técnica, inteligência e habilidade quando se tem força bruta? Mas as jogadoras, com seu sorriso de deboche, mostram que a fragilidade está na mente daqueles que se recusam a enxergar seu verdadeiro valor.

E como poderíamos deixar de mencionar a magnífica torcida, sempre disposta a manifestar seu apreço pelo futebol feminino? Desde comentários desrespeitosos e machistas até a aclamação de “não é igual ao futebol de verdade”, eles fazem questão de marcar presença. Afinal, por que apoiar e encorajar quando podemos ridicularizar e menosprezar?

Caros leitores, que maravilha é ver como os homens preconceituosos conseguem sabotar e diminuir o futebol feminino. Afinal, quem precisa de igualdade, justiça e respeito quando podemos perpetuar estereótipos ultrapassados e ridicularizar o talento das jogadoras?

Ironia à parte, é imprescindível que a sociedade acorde para a importância do futebol feminino, oferecendo as mesmas oportunidades e reconhecimento que são dados aos homens. Somente assim poderemos verdadeiramente apreciar o esporte em sua plenitude, independentemente do gênero dos jogadores. E que os preconceituosos continuem a alimentar nossa inspiração, pois são eles que fortalecem a determinação das jogadoras em driblar as adversidades e conquistar seu lugar de direito nos campos e corações do Brasil e do mundo.