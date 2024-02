Já é Carnaval e vou me juntar aos 67,9 milhões de foliões!

A festa mais popular do País já começou e 67,9 milhões de foliões pretendem tomar as nossas ruas. Como já adiantei no texto anterior, eu vou aproveitar os blocos em São Paulo, mas onde os brasileiros preferem passar o Carnaval? O que gostam de escutar? Quais as suas preferências? Para responder tantas perguntas o Instituto Locomotiva e QuestionPro colheram informações para traçar um diagnóstico sobre o que pensam a respeito.

São Paulo, a minha cidade, não aparece em primeiro lugar na pesquisa, e não posso julgar, é uma competição árdua. Na avaliação sobre quais seriam os melhores carnavais do País, Salvador (34%) e Rio de Janeiro (25%) saem na frente e ganham destaque, segundo os brasileiros.

E a preferência musical para a data se concentra em gêneros como samba (29%) e axé (27%). A pesquisa também aponta que sete em cada 10 brasileiros acreditam que o Carnaval é uma oportunidade importante para as pessoas aproveitarem os espaços públicos das cidades, e a mesma proporção acredita que a festa deve acontecer em espaços públicos das cidades.

Ainda de acordo com o levantamento, 75% dos brasileiros enxergam o Carnaval como uma manifestação cultural importante, enquanto 25% avaliam a data mais como uma bagunça sem importância cultural. Além disso, 65% consideram o Carnaval uma data festiva, enquanto 2% apontam como uma data religiosa e 33% um feriado como outro qualquer.

Gostando ou não, o Carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil, uma data que une pessoas de diferentes classes e já faz parte da nossa cultura. E os números mostram que a preferência é por festas nas ruas, justamente para que seja mais democrática e todos possam curtir e aproveitar o momento. Quer me encontrar no feriado? Estarei entre os 67,9 milhões de foliões!