GWM lança modelo de assinatura de carros; entenda como funciona o serviço

A montadora chinesa GWM anunciou nesta terça-feira, 2, seu novo serviço de aluguel de carros. A Assinatura GWM está disponível inicialmente para todos os modelos da linha Haval H6, incluindo as versões híbridas plug-in, mas há uma previsão de colocar também o compacto elétrico Ora a disposição dos clientes dentro de 60 dias.

O consumidor escolhe o modelo, a duração do contrato (12, 24, 36 ou 48 meses) e a franquia de quilometragem mensal, entre 1.000 km e 3.000 km. A operação é feita por quatro empresas especializadas em locação: Localiza, Unidas, Movida e LM. Os preços de cada uma são diferentes, e é possível consultar os valores diretamente no site da Assinatura GWM. No momento, os melhores valores são os ofertados pela LM. O aluguel do Haval H6 HEV2, híbrido convencional e mais barato da linha, custaria R$ 4.289 no período de 36 meses com 1.000 km mensais. Por enquanto, a opção de assinatura em 48 meses não está disponível no site.

A montadora afirma que os benefícios são iguais para quem compra ou assina, incluindo uma tag de pedágio da Veloe com isenção de mensalidade por um ano, garantia de cinco anos para o veículo e oito anos para a bateria, além da instalação gratuita de um carregador de parede (wallbox) na casa do assinante. Quem opta pelo serviço não precisa pagar IPVA nem as revisões, e pode trocar de veículo se houver qualquer problema. “Esse é o primeiro passo para quem vai entrar no mundo da eletrificação”, disse Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil, no evento virtual de lançamento da Assinatura.

A GWM não é a única montadora que atua no Brasil a oferecer seu próprio serviço de assinaturas de carros. A Volkswagen, por exemplo, tem toda a linha à disposição do consumidor que opta pela assinatura, incluindo os exclusivos elétricos ID.4 e ID.Buzz, a nova versão da Kombi. A Mitsubishi também tem seu portfólio completo, incluindo versões blindadas da picape L200 Triton e do SUV Pajero Sport. Há, ainda, a opção de fazer a assinatura diretamente com as empresas de locação, que oferecem uma variedade maior de modelos.