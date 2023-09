Game ‘The Crew Motorfest’ oferece mergulho na cultura automobilística

Para muitos apaixonados por carros, nem sempre é possível sentar efetivamente atrás do volante de todos os modelos possíveis e experimentar a direção na vida real. E embora a experiência não possa ser reproduzida com fidelidade em um game, os jogos permitem que cada um tenha um gostinho de como é testar carros de diferentes montadoras, de distintos períodos da história. Muitos viram imagens ou até vídeos de um Cadillac Eldorado. Mas quantos puderam dirigi-lo?

É justamente esse olhar atento para a cultura automobilística que o game The Crew Motorfest, recém-lançado pela Ubisoft para consoles Xbox, Playstation e para PC, pretende oferecer. E, de fato, há muito para aproveitar.

A ação toda se passa em uma ilha inspirada no Havaí. Há uma grande diversidade de cenários, de montanhas a florestas, de praias a centros urbanos, todas criadas com detalhismo. Para jogadores veteranos, que conhecem as versões anteriores da franquia, o mapa ficou menor. Antes, era possível dirigir de costa a costa nos Estados Unidos. Agora, os desenvolvedores optaram por um cenário reduzido, mas decidiram rechear o universo de detalhes.

A jogabilidade é muito parecida com os títulos Forza Horizon, concorrentes de Motorfest. O jogador começa com um veículo e pode ampliar sua garagem à medida que ganha experiência e recursos dentro do game. Há total liberdade de movimento, permitindo a exploração da ilha de modo amplo. É possível customizar tanto o personagem quanto os carros, aprimorando a parte técnica, mudando a pintura ou colocando apliques. É um toque divertido que oferece uma personalização maior.

As corridas estão divididas dentro de grupos, conhecidos como Playlists. Cada uma tem um tema. No início, serão 15 diferentes, mas novos conteúdos devem ser lançados em breve. Há, por exemplo, uma playlist sobre o clássico 911 da Porsche, e a cada corrida o jogador pode testar uma versão distinta do ícone. Há outra focada em drift, outra dedicada à disputas off-road. Outra, ainda, focada nos muscle cars americanos da década de 1970. Há uma grande variedade, de modelos japoneses a relíquias do passado. “Quisemos criar um jogo que fosse além do aspecto competitivo das corridas”, afirma Julien Hummer, diretor de conteúdo da Ivory Tower, desenvolvedora que produziu Motorfest. “Tenho certeza que muitas pessoas têm lembranças variadas com carros, e cada uma aproveita essa cultura de forma diferente.”

Testar os diferentes modelos é o principal prazer que o game oferece. Cada um tem uma pegada diferente, um som diferente, e houve uma preocupação em tentar ser o mais fiel possível. As diferentes opções de câmera mostram até o interior do veículo, e é divertido ver detalhes conhecidos da vida real nas versões digitais dos veículos. Nesse aspecto, as playlists favorecem a descoberta. E é instigante sentir a diferença de um Jeep Wrangler ou um Ford Bronco nas trilhas no meio da floresta e, em seguida, correr em circuitos cheios de curvas com carros japoneses altamente customizados. “É como um festival. Você pode ir pensando em assistir ao show de um artista, e acaba descobrindo outros que vai gostar”, afirma Stéphane Beley, diretor criativo. “Aqui, é a mesma coisa. Você pode começar jogando uma playlist e depois descobrir outros elementos dessa cultura automobilística que vai se apaixonar”.

O foco nas Playlists, no entanto, prejudica a experiência individual com os modelos comprados dentro do jogo. Porque a cada corrida o sistema empresta o modelo ideal, e é obrigatório participar da disputa com ele. Só depois que todas as corridas dentro de uma playlist são concluídas é possível voltar aos desafios individuais e escolher outros carros. Mas participar do mesmo evento duas vezes já não tem a mesma graça. Em geral, o carro escolhido serve apenas para levar o jogador de um ponto a outro da ilha, muitas vezes percorrendo os mesmos trajetos vezes sem conta. Afinal, a opção de ir direto para a largada (o sistema fast travel) só é liberado depois que 10 playlists são concluídas.

Motorfest oferece ainda outros modos de jogo. Há o Summit, uma série de disputas diferentes a cada semana focadas em pacotes de veículos. Ao longo de setembro, por exemplo, as disputas jogaram luz sobre distintos aspectos da cultura americana, dos monster trucks, com suas rodas imensas, ao lendário Delorean. Em geral, são seis corridas e seis desafios, como passar por radares a velocidades determinadas. O fluxo constante de novidades ajuda a manter o interesse. Há ainda um modo multiplayer, mas para participar é preciso ficar esperando em uma sala virtual até que apareçam jogadores suficientes para preencher cada corrida, o que pode demorar até 10 minutos.

Em geral, The Crew Motorfest oferece diversão suficiente para quem curte carros. É interessante ver a grande variedade de veículos disponíveis (a desenvolvedora diz que são mais de 600, mas muitos são variações do mesmo modelo, e há dezenas que só podem ser usados por quem jogor o título anterior, The Crew 2), e customizá-los, embora eles tenham pouca utilidade de fato dentro do game. Há variedade suficiente de playlists, muitas delas com importantes dados históricos inseridos entre uma corrida e outra. Esperamos que mais novidades ajudem a povoar ainda mais o mapa de desafios e conteúdos. E, assim, manter viva não apenas a cultura automobilística, mas também a atenção e o interesse dos jogadores.

