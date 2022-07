Vocalista do Iron Maiden xinga fã em show na Grécia: “Babaca”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Xingar os fãs parece que está virando moda. Depois do cantor Roberto Carlos mandar um fã calar a boca durante um show no Rio de Janeiro, agora foi a vez do vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, ofender uma pessoa na plateia durante uma apresentação na Grécia, no último sábado, 16.

O cantor perdeu a paciência durante a execução da música The Number of The Beast quando um fã acendeu um sinalizador no meio do público. Dickinson parou de cantar e disse: “Ao babaca com a p**** do sinalizador, eu tenho que cantar. Seu babaca. Grego babaca. Eu tenho que cantar, p****. Tudo bem. F***-se.” O artista chega a sair do palco, mas depois retorna para terminar de cantar a canção.

Vale lembrar que o Iron Maiden fará show no Brasil no final de agosto e início de setembro em Curitiba (27/08), Ribeirão Preto (30/08), Rock In Rio, Rio de Janeiro (02/09) e São Paulo (04/09).