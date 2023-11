Três ótimos shows que são pérolas escondidas no Primavera Sound 2023

O festival Primavera Sound, original de Barcelona, pousou em São Paulo pela primeira vez em 2022 e imediatamente se tornou um sucesso no circuito musical paulista. Trocando estruturas chamativas por um line-up palatável e equilibrado, o evento propõe não só trazer ícones ao país — como Björk e The Cure —, como também apresentar artistas menos difundidos ao público. Na próxima edição, que ocorre no final de semana de 2 e 3 de dezembro, algumas pérolas se escondem por entre a agenda movimentada — confira três apresentações que merecem ser conferidas:

Metric

Quando: 02 de dezembro, das 15:40 às 16:30

Adição de última hora no line-up do festival, a banda Metric entrou no lugar do grupo pop MUNA, que cancelou a participação por problemas de saúde. Longe de um prejuízo, porém, a troca garante ao festival o som eletrizante de um dos maiores expoentes do rock alternativo do Canadá. Mais conhecido pela faixa Black Sheep — que ganhou cover de Brie Larson no filme Scott Pilgrim Contra o Mundo (2010) —, o grupo organiza seus mais de 20 anos de carreira em um set de pouco mais de uma hora na tarde de sábado.

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Quando: 03 de dezembro, de 12:30 a 13h

Formada em 2019, a banda paulista atualmente excursiona pelo país com as canções de seu segundo álbum de estúdio, Música do Esquecimento, no qual fundem a energia explosiva do punk com instrumentais ecléticos e composições que perpassam o cotidiano, amores, relações familiares e sexo com tanta ironia quanto honestidade resguardada. No palco, eles prometem fazer o público pular e gritar a plenos pulmões logo após a abertura do segundo dia de festival.

Carly Rae Jepsen

Quando: 03 de dezembro, das 15:30 às 16:20

Também na tarde de domingo, a cantora Carly Rae Jepsen apresenta seu repertório de pop oitentista que comprova que sua carreira vai muito além do hit juvenil Call Me Maybe, soberano nas rádios em 2012. Dona de sete álbuns e de um público fiel, ela deve apresentar faixas como a eufórica Run Away With Me, além do trabalho amadurecido que desenvolveu em seus últimos dois álbuns, The Loneliest Time e The Loveliest Time, no qual canta sobre os altos e baixos do período entre 2020 e 2023 — ao lado de feras como Rufus Wainwright e Rostam Batmanglij, da banda Vampire Weekend.



