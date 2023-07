Três documentários desvendam a vida privada de George Michael

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Três documentários que estrearam recentemente estão ajudando a desvendar a vida privada do cantor britânico George Michael, que morreu em 2016. O músico, que ganhou os holofotes nos anos 1980 com a dupla Wham!, se tornou um dos astros mais conhecidos em todo o mundo, mas sua história de vida sempre foi envolta em boatos. Homossexual, ele escondeu sua orientação sexual dos fãs por anos, até ser flagrado em “atos obscenos” em um banheiro público de Los Angeles. O artista, conhecido por hits incontornáveis como Careless Whisper, Father Figure e Freedom! 90, teve sua imagem arranhada após o caso.

Agora, os documentários Freedom Uncut (2022), Wham! (2023) e George Michael: Portrait of an Artist (2023) contam a história do artista desde a juventude até o estrelato, mas, principalmente, mostrando seu processo criativo de maneira a afastar o preconceito que Michael enfrentou. Além do preconceito, ele também perdeu o namorado, o brasileiro Anselma Feleppa, que morreu de Aids em 1993, e a mãe, alguns anos mais tardes. Ambas as perdas foram muito traumáticas para ele.

Se por um lado Freedom Uncut e George Michael: Portrait of an Artist focam na história do cantor, o documentário Wham! conta como a dupla, formada com seu amigo de infância, Andrew Ridgeley, foi fundamental no processo de formação musical de Michael.

O documentário, disponível na Netflix, teve acesso inédito a vários materiais da banda, conta com um impressionante acervo de imagens históricas e, principalmente, usa áudios de entrevistas antigas de George Michael e Andrew Ridgeley gravados na época do Wham!. Trata-se de um documento fundamental para os fãs e peça essencial para entender a dominância da música pop nas rádios. Com o imenso sucesso de Michael, as pessoas esqueceram de Ridgeley, mas o documentário mostra que foi ele quem fundou o Wham! e o responsável por levar Michael para a música. Na época, Michael era muito inseguro com relação à sua sexualidade e também na música. Ridgeley era o mais confiante e descolado do grupo. O fim da dupla também é mostrado como algo feito em comum acordo e o sucesso de Michael encheu Ridgeley de orgulho. O ex-músico, de 60 anos, é hoje casado com uma das cantoras do Bananarama, e virou surfista e ambientalista, levando uma pacata vida no interior da Inglaterra.

