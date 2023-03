Tomorrowland Brasil divulga line-up com Steve Aoki, Martin Garrix e Tiësto

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A última edição do Lollapalooza mal acabou e outro grande festival já causa agitação entre os brasileiros: após seis anos de hiato, uma nova edição do Tomorrowland Brasil será realizada no país. Nesta terça-feira, 28, o festival dedicado à música eletrônica revelou os primeiros nomes de seu line-up, no qual se destacam os DJs Steve Aoki, Tiësto e Martin Garrix. Os brasileiros Alok e Gui Boratto também são atrações confirmadas. Confira na imagem abaixo a lista completa da chamada “fase 1”:

Esta é a fase I do Line-Up do Tomorrowland Brasil. Esses artistas maravilhosos guiarão você por mais um capítulo magnífico na história do Tomorrowland Brasil. A Venda Mundial de Ingressos começa na Quinta-feira, 30 de março, às 10:00 BRT | 15:00 CEST. pic.twitter.com/3ZpVDXVYO2 — Tomorrowland Brasil (@TMLBrasil) March 28, 2023

Originado na Bélgica em 2005, o festival chega a terceira edição no Brasil — as anteriores foram realizadas em 2015 e 2016. O evento acontece nos dias 12, 13 e 14 de outubro em Itu, cidade no interior de São Paulo. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir de quinta-feira, 30, através do site tomorrowlandbrasil.com — os preços variam entre 525 a 4.625 reais.