The Town: incêndio atinge autódromo e destrói parte da área de alimentação

Um incêndio destruiu parte da área de alimentação do The Town na madrugada desta sexta-feira, 8. O fogo começou após o fim do festival e ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo em publicação nas redes sociais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 4h e foi extinto às 5h30, comprometendo a estrutura de plástico e madeira de um dos quiosques. Foram deslocadas cinco viaturas ao local. Eles disseram ainda que não houve vítimas. Nenhum dos palcos do festival foi atingido.

05h30 Incêndio (não sabemos a causa) extinto na av. Interlagos, 100 (dentro do autódromo interlagos), Campo Grande, na fase de rescaldo, sem vítimas até o momento, 5 viaturas no atendimento, aguardo informações do local.#193 I pic.twitter.com/qs1j3EKME8 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 8, 2023

05h30 Incêndio (não sabemos a causa) extinto em estrutura de madeiras e plásticos na av. Interlagos, 100 (dentro do autódromo interlagos), Campo Grande, sem vítimas, 5 viaturas/atendimento, local deixado em segurança, informações finais.#193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 8, 2023

