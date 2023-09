The Town: após tempestade na véspera, 2º dia de festival começa com lama

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A tempestade que atingiu o autódromo de Interlagos neste sábado, 2, deixou sequelas para o público que visitou o The Town neste domingo, 3. Diversos pontos do gramado estavam intransitáveis. Alguns deles, inclusive, cercados com faixas para o público não passar.

O estrago, no entanto, poderia ser ainda pior se os organizadores do The Town não tivessem mitigado o problema com a instalação de grama sintética e passarelas de madeira colocados em pontos críticos do festival.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, o volume de chuvas da véspera castigou o gramado. De acordo com as estimativas do Climatempo, há 90% de chance de que a cidade de São Paulo volte a ter precipitação no domingo. Segundo o site, o dia deve ser de muito calor, com a temperatura variando entre 19 e 32 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já na previsão do Google, a chance de chuva é um pouco menor, em torno de 55%.

Vale lembrar que o Autódromo de Interlagos fica em uma região bastante úmida de São Paulo, entre duas das maiores represas da capital paulista, Guarapiranga e Billings, o que costuma favorecer os temporais.

Nas redes sociais, o público postou também vídeos e fotos do estado do autódromo de Interlagos no sábado, logo após as chuvas.

Continua após a publicidade

6º estrutura: Roberto Medina prometeu Rock in Rio e entregou Lollapalooza. Reparem nesse vídeo o chão em partes tem um tapete de grama, só que em outras é chão de terra. Acho que a verba acabou rs

Aqui está o problema, depois da chuva isso aqui virou tudo lama. #TheTown pic.twitter.com/JusfsJ8xMC — DARY VAI VER O RBD ☮️ (@darysccp1910) September 3, 2023

Muita lama na saída do The Town, choveu bastante na região do Autódromo de Interlagos e começou a aparecer os vídeos. 🎥:@stateoffelipe #TheTown #TheTown2023 #TheTown2023NoMultishow pic.twitter.com/nTwCI7qGNl — VOU DE GRADE (@voudegrade) September 3, 2023