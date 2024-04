Taylor Swift gera polêmica ao citar período da escravidão em nova música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Taylor Swift lançou, na sexta-feira, 19, o álbum The Tortured Poets Department (O Departamento dos Poetas Torturados, em tradução livre). O projeto é um disco duplo, e uma versão com faixas bônus foi lançada de surpresa junto com o álbum principal. Ao todo, 31 novas músicas da cantora chegaram às plataformas de streaming, e uma canção em específico causou polêmica entre os ouvintes.

A faixa em questão é I Hate It Here (Eu Odeio Isso Aqui, em tradução livre), presente na segunda parte do álbum. Na letra, Taylor comenta que gostaria de viver em 1830, década marcada pela escravidão da população negra nos Estados Unidos, mas sem conviver com o racismo da época. Na mesma estrofe, a cantora volta atrás e diz que odiaria viver naquele período. Confira o trecho traduzido:

“Meus amigos costumavam jogar um jogo onde/ Nós escolheríamos uma década/ Em que gostaríamos de poder viver em vez desta/ Eu diria a década de 1830, mas sem todos os racistas/ E se casar pelo lance mais alto/ Todo mundo olharia para baixo, porque não era divertido agora/ Parece que nunca foi divertido naquela época/ A nostalgia é um truque da mente/ Se eu estivesse lá, eu odiaria”.

A fala foi considerada insensível por alguns internautas, que acusaram Taylor de racismo na plataforma X, antigo Twitter. Outros saíram em defesa da cantora, apontando os versos seguintes da canção, em que ela muda de ideia e diz que a época “nunca foi divertida”.

É impressionante como brancos conseguem ser estúpidos. Taylor Swift tem coragem de dizer que queria voltar pra 1830 sem pensar que a sociedade só era idílica como ela pensa justamente por causa do racismo e escravidão Continua após a publicidade — mc brenola 🇯🇴 (@paidapacoca) April 19, 2024

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial