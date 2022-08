Sobrinho de Michael Jackson contesta coroa de ‘novo rei do pop’

Filho de Tito Jackson e sobrinho de Michael Jackson, Taj Jackson se revoltou com a revista inglesa Rolling Stone UK após a divulgação de uma capa que atribuía a Harry Styles o título de “novo rei do pop”. No Twitter, o perfil do veículo focado na indústria musical falava sobre a nova edição da revista. “Como o novo rei do pop incendiou o mundo da música”, diz a manchete da capa estampada com o ex-One Direction. Nela, Styles aparece descamisado, vestindo uma bermuda de lantejoulas lilás brilhosa, um casaco de pele e segurando um bolo.

Taj compartilhou a publicação e manifestou seu desgosto. “Não há um novo rei do pop. Você não possui o título, Rolling Stone. Você não o conquistou, meu tio, sim. Décadas de dedicação e sacrifício. O título foi aposentado. Sem desrespeito ao Harry Styles, ele é mega talentoso. Dê a ele seu próprio título único”, escreveu o sobrinho do astro morto em 2009.

There is no new King of Pop. You don’t own the title @RollingStone, and you didn’t earn it, my uncle did. Decades of dedication and sacrifice. The title has been retired. No disrespect to @Harry_Styles, he’s mega talented. Give him his own unique title. https://t.co/td6SSSVkfX

— Taj Jackson (@tajjackson3) August 22, 2022