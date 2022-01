O que levou Michael Jackson a chamar irmã Janet de “porca”

A cantora Janet Jackson, de 55 anos, revelou que o astro Michael Jackson (1958-2009), seu irmão, costumava chamá-la por apelidos maldosos quando ela tinha 11 anos e ele 19. As afirmações estão no novo documentário Janet, que será exibido nos dias 28 e 29 de janeiro simultaneamente nos canais por assinatura Lifetime e A&E.

“Houve momentos em que Mike costumava me provocar e me xingar. Porca, cavala, porca de abate ou vaca. Ele ria disso e eu ria também. Mas, depois, havia algo lá no fundo que doía. Quando tem alguém dizendo que você é muito pesada, isso te afeta”, disse Janet. O documentário acompanhou a artista durante cinco anos.

Janet afirmou ainda que, devido aos comentários maldosos do irmão, desenvolveu um distúrbio alimentar, especialmente após ela entrar para o elenco da série Good Times, como a personagem Penny. “A maneira como ele me olhava foi o início do meu problema com peso”, ela comentou. Em outra parte do documentário, a artista afirmou que Michael era o seu irmão mais próximo, embora isso tenha mudado após o lançamento do mega-sucesso Thriller. “Foi quando tudo começou a mudar. Me lembro de realmente amar o álbum Thriller, mas pela primeira vez na minha vida senti que nossa relação estava diferente” e “Ele simplesmente não era mais tão divertido quanto costumava ser”.