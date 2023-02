Sambista Germano Mathias, o ‘Catedrático do samba’, morre aos 88 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O samba amanheceu de luto nesta Quarta-Feira de Cinzas, 22. O sambista e compositor Germano Mathias morreu aos 88 anos, em Franco da Rocha, em São Paulo. O artista estava internado com pneumonia em um hospital da cidade. A informação foi confirmada por sua produtora, Angelica Tobias.

Nascido em 2 de julho de 1934 no bairro do Pari, em São Paulo, ele era filho de imigrantes portugueses. Aos 14 anos, foi convidado a integrar a escola de samba Rosas Negras. Na juventude, trabalhou como camelô, Marreteiro e vendedor de pomadas e sabão, até entrar de vez no samba.

Com uma carreira ligada ao samba de São Paulo, Mathias, também conhecido pelo apelido de Catedrático do Samba, começou a carreira em 1955 e influenciou uma geração de sambistas. O jeito de cantar, de forma cadenciada e sincopada, era uma de suas marcas registradas. Ele tocava usando uma tampa de lata como percussão, maneira que diz ter aprendido com os engraxates da Praça da Sé. Entre suas canções memoráveis estão Senhor Delegado e Guarde a Sandália Dela.

Uma de suas canções mais famosas, Minha Nega na Janela, foi gravada por Gilberto Gil no álbum Realce (1979) e recentemente caiu na malha fina do cancelamento. A letra, para lá de polêmica diz: “Êta nega tu é feia / Que parece macaquinha / Olhei pra ela e disse / Vai já pra cozinha / Dei um murro nela / E joguei ela dentro da pia”.

Germano trabalhava desde o ano passado em um novo álbum com canções sobre seus 67 anos de carreira. Em abril do ano passado, ele lançou o single Já Foi Meu Carnaval, em parceria com Geovana e Guilher Lacerda.

