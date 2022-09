Ronaldo Fenômeno presenteia músico do Iron Maiden com camisa do Cruzeiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Não é segredo para ninguém que os integrantes do Iron Maiden são fanáticos por futebol. No Brasil para uma série de shows, os músicos da banda têm aproveitando o tempo livre para também para curtir o esporte. Antes do show no Rock in Rio, o guitarrista Janick Gers foi ao estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para assistir ao jogo da segunda divisão entre o Vasco da Gama e o Guarani – e virou sócio-torcedor do Vasco.

Agora, em São Paulo, foi a vez do guitarrista Adrian Smith se encontrar com o jogador Ronaldo Fenômeno, que lhe presenteou com as camisas autografadas da Seleção Brasileira, do Cruzeiro (que também está na segunda divisão) e do Real Valladolid (da Espanha), dois clubes que o ex-atleta é dono. O encontro aconteceu em uma quadra de tênis da capital paulista, onde o jogador costuma praticar com amigos.

O show em São Paulo foi o último da turnê da banda pelo país que, além do Rock in Rio, também aconteceu em Curitiba e Ribeirão Preto.

