Rock salta para a 3ª posição do gênero mais ouvido no Spotify no Brasil

O rock se tornou o terceiro estilo musical mais ouvido nos seis primeiros meses de 2023 no Brasil na plataforma Spotify. Em 2022, o estilo ocupou a 16º posição. As bandas que ajudaram a puxar o ritmo para cima se apresentaram recentemente no país, como Arctic Monkeys, que tocou no Primavera Sound, no final de 2022 e o Coldplay, que fez 11 apresentações no país também no ano passado. Das bandas brasileiras, o Skank, que se despediu dos palcos recentemente, e os Titãs, que estão em turnê dos 40 anos de formação, com o retorno dos sete integrantes clássicos, também ajudaram a elevar o estilo musical.

No caso dos Titãs, houve um aumento de 115% em buscas e 60% em reproduções desde que eles retornaram aos palcos, com destaque para as faixas Eu Não Sei Fazer Música, Lugar Nenhum (Ao Vivo) e Diversão.

A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 13, quando se celebra o Dia Mundial do Rock. De mundial, no entanto, a data não tem nada. Trata-se de uma jabuticaba que só existe no Brasil. A efeméride é celebrada apenas no país, popularizado por uma rádio de rock de São Paulo. Foi no dia 13 de julho de 1985 que rolou o Live Aid, evento que reuniu grandes nomes do rock para arrecadar fundos para acabar coma fome na Etiópia.

Confira abaixo dados divulgados pelo Spotify:

Artistas brasileiros de rock mais escutados no Brasil em 2023:

Charlie Brown Jr. Skank Legião Urbana Titãs O Rappa

Artistas internacionais de rock mais escutados no Brasil em 2023:

Linkin Park Red Hot Chili Peppers Arctic Monkeys Pink Floyd Imagine Dragons

Artistas brasileiros de rock mais escutados no exterior em 2023:

Sepultura Roberto Carlos Charlie Brown Jr. Skank Os Paralamas do Sucesso