Rock in Rio: Imagine Dragons renova rock de arena com show para multidões

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O segundo dia do Rock in Rio, no sábado, 14, foi dedicado ao pop rock. Bandas como One Republic, NX Zero e Lulu Santos agitaram o público com baladas fáceis e refrões chicletes fáceis de cantar. Encontrar atrações como eles, capazes de fazer 100.000 pessoas cantarem juntas, não é fácil. É o famoso rock de arena. Essa tradição anda meio em falta no mundo do rock, mas Imagine Dragons, cujo vocalista descamisado Dan Reynolds, de 36 anos, criado na religião mórmon, em Las Vegas, provou que consegue levar adiante.

Nesses 40 anos de Rock in Rio, várias bandas de arena passaram pela Cidade do Rock. Quem não se lembra do coro em Love of My Life, do Queen, em 1985. O Imagine Dragons até tenta renovar o gênero, com suas baladas de fáceis de cantar, e é uma aposta segura para headliners de festivais. E foi o que o grupo fez, ao tocar hits como Thunder, Tiptoe, Radioactive, Demons e Believer.

Na plateia, era fácil encontrar uma mescla de fãs muito jovens do Imagine Dragons, com pessoas de meia-idade que sabiam cantar de cor todas as músicas. Para eles, as letras good vibes e autobiográficas de Dan, os ajudaram a superar momentos difíceis da vida, especialmente as faixas do novo disco, Loom, lançado em junho, que fala sobre luto e recomeço. Além disso, Dan Reynolds guarda também um carinho com o Brasil, já que na infância ele viveu por aqui, acompanhando os pais missionários. Do tempo no país, ele lembra que foi influenciado pela música brasileira e bebu muito guaraná e comeu churrasco.

O sábado guardou boas apresentações também de NX Zero, com um show nostálgico e em clima emo. Já a cantora sueca Zara Larsson preferiu o caminho seguro coalhado de hits e uma apresentação perfeitinha demais. Mas as duas melhores apresentações da noite foram do hitmaker Lulu Santos e do guitarrista Christone “Kingfish” Ingram, uma das grandes revelações do blues.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial