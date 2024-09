Revelação do blues, Kingfish faz um dos melhores shows do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das revelações do blues, o guitarrista Christone “Kingfish” Ingram, de 25 anos, provou neste sábado, 14, no Rock in Rio, que seus dedilhados certeiros também conseguem arrebatar uma grande multidão. Dois dias antes, em São Paulo, o músico havia feito uma apresentação intimista no Teatro Bradesco e, transpôs agora para o palco Sunset do festival fluminense o arrebatamento causado no público paulista.

Nascido em Clarksdale, no Delta do Mississippi, berço do estilo musical, Kingfish carrega no DNA o blues. Apesar da pouca idade, ele demonstrou perícia no instrumento com longos solos e técnica apurada, fazendo até o momento um dos melhores shows do festival neste sábado.

Suas canções avançam no blues tradicionais e por vezes soam também como R&B. Uma mistura que reflete seu interesse também por hip hop e influências que vão de Jimi Hendrix a Tupack Shakur. Um dos destaques foi a canção Too Young to Remember, em que ele faz uma mescla de funk com rock.

Kingfish provou que não só de refrões chiclete e coros da plateia se faz um grande show.

