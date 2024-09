Lulu Santos prova no Rock in Rio que porque é o maior hitmaker do país

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atração da primeira edição do Rock in Rio, em 1985, Lulu Santos comprovou neste sábado, 14, porque ainda é o maior hitmaker do país. O músico apresentou um repertório que parecia ter saído direto de uma rádio pop FM, com o público cantando cada canção.

Animado, Lulu Santos, de 71 anos, abriu a apresentação com Toda Forma de Amor e mudou a letra onde canta: “Eu sou seu homem e você é o que quiser”, para refletir, claro, todas as formas de amor. No original, a letra diz: “Eu sou um homem, você é uma mulher”. A mudança na letra reflete a militância LGBTQIAP+ após ele assumir o namoro com Clebson Teixeira, em 2018.

Outro momento divertido foi quando Lulu convidou Gabriel O Pensador para cantar Astronauta e Cachimbo da Paz, gravadas em parceria pela dupla. Lulu protagonizou ainda outro momento memorável e o primeiro grande coral dessa edição, quando interpretou Como Uma Onda.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial