Rock in Rio: grávida, Iza terá médico e ambulância à disposição

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Não é a primeira vez que uma grávida irá se apresentar no Rock in Rio. Em 1985, na primeira edição do festival, a cantora Baby do Brasil, à época, Baby Consuelo, cantou grávida com o então marido Pepeu Gomes.

Agora, quase 40 anos depois, a cantora Iza também fará show – mas desta vez cercada de cuidados especiais. Grávida de oito meses, a artista, que faz show na sexta-feira, 20, no palco Sunset, será acompanhada de um médico e terá uma ambulância à disposição nos bastidores.

A cantora também terá um camarim próprio, bem ao lado do palco, onde poderá descansar. Os bailarinos também estão preparados para ajudar a artista caso ela sinta algum desconforto. Esta será a quarta vez que Iza canta no festival. O novo show será baseado em seu novo álbum Afrodhit, lançado ano passado.

Devido à gravidez, Iza se movimentará menos no palco, mas será acompanhada de mais bailarinos, 24 no total. A filha de Iza se chamará Nala e é fruto do casamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

